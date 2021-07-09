تسمم أكثر من 100شخص أغلبهم اطفال بعد تناولهم مادة اللبن باولاديعيش في البليدة

والي البليدة أمر بالتكفل بجميع المصابين

تعرض أكثر من 100شخص 90بالمئة منهم اطفال إلى تسمم غذائي جراء تناولهم اللبن من أحد محلات التجارية المعروفة والكائنة بحي عدل التابع لبلدية اولاديعيش بالبليدة.

وحسب طبيب كمال زميم لنهار أن العيادة المتعددة الخدمات باولاديعيش في البليدة استقبلت عدد كبير من الأطفال بداية من الساعة الثانية زوالا ،بعد ما ظهرت على المصابين اعراض التسمم من التقيئ والغثيان والم شديد في البطن.

حيث تم تكفل بهم طبيا ،كما أكد مدير الصحة لنهار أن عدد المصابين جراء التسمم لحد الساعة السابعة مساء وصل إلى 100 مصاب تم تكفل بهم جميعا على مستوى عيادة اولاديعيش ومستشفى بن بوالعيد. وتم أخذ عينات من مادة لبن من أجل معرفة أسباب التسمم.

كما كشف رئيس بلدية اولاديعيش لنهار الذي كان مرفوقا برئيس الدائرة أن مصالح سلطات المحلية قامت هي الأخرى بفتح تحقيق.

وأمر والى ولاية البليدة كمال نويصر بالتكفل بكل المصابين وتوفير لهم الرعاية الصحية وأمر بفتح تحقيق وتحاليل دقيقة عن مادة لبن لمعرفة سبب الحقيقي لتسمم. مصالح أمن دائرة اولاديعيش قام بفتح تحقيق مع صاحب الملبنة .للإشارة فإن المصابين لايزالو يتوافدون على مستشفيات البليدة