 تسوية وضعية خريجي مدارس التكوين المهني تخصص بصريات النظر

أعلن، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور محمد ميراوي.

عن تسوية وضعية خريجي مدرسة التكوين المهني دفعة تخصص بصريات النظارات دفعة 2003-2005.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.

إنه في إطار العمل الوزاري المشترك، وتنفيذ استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تطوير وتعزيز المؤهلات والكفاءات المهنية.

تقرر تسوية وضعية مجموعة من خريجي مدرسة التكوين المهني تخصص بصريات النظارات دفعة 2003 – 2005.

وفي ذات السياق، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر.

أنه في إطار الاتفاقية سيتم التكفل بالتكوين المتواصل لأعوان الاستقبال والتوجيه، الذين يعملون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة التابعة لمصالحه.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح وزير الصحة أن الهدف من هذه العملية هو تعزيز الأنسنة على مستوى المؤسسات الصحية.

باعتبارها عاملا مكمّلا للعمل الصحي، مشيرا إلى أن المريض لا يحتاج إلى من يعالجه وفقط.

بل يحتاج من يوجهه ويوعيه للتغلب على مرضه حتى من الناحية النفسية.

وفي سياق منفصل، قام وزير الصحة، أمس، بتنصيب «الهاشمي شاوش» على رأس المفتشية العامة بوزارة الصحة.

خلفا لــ «عمر برجوان»، الذي تم تعيينه في منصب ديوان، في إطار الحركة التي قام بها في صفوف المديرين المركزيين ونوابهم.

وتم تعيين «جويدة عقابة» مستشارة مكلفة بالإعلام بوزارة الصحة، كما تم تعيين «عمر برجوان» رئيسا للديوان بوزارة الصحة.

كما عين وزير الصحة، محمد ميراوي، «نبيلة عيادي» نائبة لمدير الصيدلية الاستشفائية.

فيما تم تعيين «رشيدة أوصديق» نائب مدير الضبط والنشاطات التقنية بمديرية الصيدلية.

بالموازاة مع ذلك، عين الوزير، «يوسف العيد» نائبا لمدير برامج التلقيحات، و«بوعلام شرشالي» نائبا لمدير الاستعجالات.