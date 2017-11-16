تشابك لفظي بين ماجر و مناد في لقاء إفريقيا الوسطى

كشفت مصادر مطلعة، أنّ الناخب الوطني، رابح ماجر، دخل في شجار مع مساعده مناد على هامش المباراة الودية أمام إفريقيا الوسطى.

ويعود سبب الشجار إلى صراخ مناد بقوة في وجه المدافع فرحاني في إحدى اللقطات، و هو ما أغضب ماجر.

وطالب ماجر من مناد بعدم الصراخ، لانه المعني الأول بتوجيه اللاعبين، ما أثار حفيظة مناد الذي همّ بمغادرة دكّة البدلاء

وتدخل “مدان” من أجل تهدئة الوضع وطالب مناد بالتعقل.

وأكدت نفس المصادر، أنّ ماجر غضب كثيرا من مناد بسبب رفضه إحماء اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني من المباراة.