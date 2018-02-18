تشافي يُهاجم ريال مدريد: “الملكي لا يلعب لكنه يفوز.. هذا أمر غير مفهوم” !

هاجم اللاعب السابق لبرشلونة “تشافي هيرنانديز” الغريم التقليدي “ريال مدريد” على خلفية فوزه ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدور الثمن نهائي من دوري الأبطال.

وقال تشافي في حوار أجراه مع موقع “سو فوت”: “الريال لم يلعب ضد البياسجي لكنه حقق الفوز،هذا أمر غير مفهوم”

وأضاف: “البعض يقول أن رونالدو كان أفضل من نيمار؟ كيف ذلك سجل من ركلة جزاء وبركبته !”

وتابع: “نيمار كان خطيرا خاصة في الهجمات المرتدة، والحظ خانه في بعض الفرص”.

وأردف:”البياسجي لم يلعب بشكل سيء بل مدريد يعرف الفوز وهو يقدم أداء سيء، برشلونة مثلا لا يعرف كيف يفعل ذلك”.

وختم كلامه: “برشلونة عندما يكون سيء يخسر، وأعتقد أن النتيجة كانت ظالمة للفرنسيين”.