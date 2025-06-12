تشبع المقابر بالجزائر العاصمة ..وزير الداخلية يُقدم الحلول

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن إقليم ولاية الجزائر يحوز على 111 مقبرة تم إحصاء 72 منها في “حالة تشبع” بعد استنفاد أماكن الدفن بها.وهو ما يمثل - “نسبة تقارب 65 بالمائة من إجمالي عدد المقابر بالولاية”..

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لتوفير أوعية عقارية لاستغلالها كمقابر على مستوى قال الوزير ” لحل هذه المسالة تم اتخاذ .”جملة من الإجراءات لتوفير أوعية عقارية.حيث تم إلغاء تصنيف العديد من قطع الأراضي الزراعية من أجل توسعة المقابر بكل من بلديات بابا أحسن، أولاد فايت وبئر خادم أو إنشاء أخرى جديدة على غرار تلك التي. تم استلامها بكل من بلديات عين البنيان، العاشور، الدرارية وتسالة المرجة”.