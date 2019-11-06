تشيع جثمان الشرطي “نجيب مسكار” بمقبرة القليعة في تيبازة

شيعت اليوم بعد صلاة المغرب بمقبرة القليعة وفي جو مهيب جثمان شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة نجيب مسكار الى مثوه الاخير بمقبرة القليعة في تيبازة.

والذي توفي امس بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تعرضه الى عدة طعنات على مستوى الصدر اثناء تاديته للواجب الوطني ببوسماعيل من طرف مختل عقليا.

وحضر حنازة الشرطي والبالغ من العمر 48 سنة وهو اب لطفلين كل من والي ولاية تيبازة والمفتش الجمهوي للشرطة الوسط ورئيس امن الولاية

كما شهد مراسيم الدفن إطارات المديرية العامة للامن الوطني، بالاضافة الى حضور الالاف من محبي المرحوم وأصدقائه واهله.

كما اكد المعزون لنهار اونلاين ان مرحوم كان يتمتع بشعبية كبيرة في اوساط سكان مدينة القليعة.

حيث كشف زملائه في المهنة ان نجيب معروف بأخلاقه وحسن معاملته للغير ، فيما لا يزال جيرانه واهله تحت الصدمة .