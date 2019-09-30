تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيرك إلى مثواه الأخير بحضور قادة الدول

انطلقت اليوم الإثنين، مراسم تشييع جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، إلى مثواه الأخير، بحضور قادة وزعماء مختلف دول العالم، في باريس.

وحضر المراسم، الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وزوجته، واستقبلا إبنة جاك شيراك وآخرين مشاركين في الجنازة.

كما حضر مراسيم الجنازة، كل من الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتن”، والرئيس الأمريكي الأسبق، “بيل كلينتون”.

بالإضافة إلى الرؤساء الفرنسيين السابقين، “فرانسوا هولند” و”نيكولا ساركوزي” و”فاليري جيسكار ديستان”.

ويستضيف الرئيس الفرنسي، الزعماء للغداء في قصر الإيليزيه، ظهر اليوم الإثنين.

وغصت ثاني أكبر كنيسة في فرنسا، بألفي مدعو، من بينهم 80 شخصية أجنبية، من رؤساء دول وقادة سابقين.

وتم إعلان يوم حداد وطني في فرنسا، اليوم الإثنين، بالتزامن مع إجراء مراسم جنائزية للرئيس الراحل جاك شيراك.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عاما.