بالفيديو.. تشييع جنازة الشيخ محمد الدباغي شيخ زاوية “تنركوك” بأدرار

شيعت اليوم الأحد جنازة الشيخ محمد الدباغي شيخ زاوية “تنركوك” بأدرار وسط حضور جماهيري مهيب.

وانتقل إلى رحمة الله “سيدي الحاج محمد الدباغي” شيخ المدرسة القرآنية بزاوية “الدباغ تينركوك” عن عمر84 سنة بالجزائر العاصمة.

وهو والد العلامة الشيخ عبد الكريم الدباغي، عضو المجلس الاسلامي الأعلى حسبما علم من عائلة الفقيد اليوم السبت.

سيد الحاح محمد بن عبد الرحمان الدباغي من مواليد 1934 بزاوية الدباغ،

التحق بمدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير سنة 1951 فكان من أوائل الطلبة الذين التحقو بها

بدأ التعليم بها سنة 1963 مع العلم أنه كان يخلف الشيخ بلكبير رحمه الله في تدريس التلاميذ قبل هذا التاريخ.

وكان قد التحق بالشؤون الدينية كمؤذن في جانفي سنة 1963

عين بالمدرسة رفقة الشيخ لينتقل الى بلدته زاوية الدباغ سنة 1964 بطلب من الأعيان، حيث فتح بها مدرسة قرآنية.