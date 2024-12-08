تصدرت عناوين الصحف.. راهبة إيطالية تتواطؤ مع “المافيا”!

تصدرت الراهبة الإيطالية آنا دونيلي عناوين الصحف في إيطاليا بعد إلقاء القبض عليها كجزء من تحقيق واسع النطاق. أطلقه مكتب المدعي العام في بريشيا.

وتم اتهام الراهبة البالغة من العمر 57 عامًا بالانتماء إلى جماعة إجرامية قريبة من مافيا ندرانجيتا، مافيا كالابريا.

وقد ألقي القبض على 25 شخصا بتهم الابتزاز وتهريب الأسلحة والمخدرات والوصفات الطبية والربا والجرائم الضريبية وغسل الأموال. ومن بينهم سياسيون محليون، ومستشارة بلدية سابقة، الراهبة آنا دونيلي. والتي تقيم بشكل رئيسي في ميلانو، في شمال إيطاليا.

منذ حوالي خمسة عشر عامًا، تعمل الراهبة بانتظام في سجن سان فيتوري، الواقع في العاصمة الاقتصادية الإيطالية.

ووفقاً للأمر القضائي الذي أدى إلى اعتقالها، كانت آنا دونيلي “تحت تصرف المافيا لضمان الاتصال بالمعتقلين في السجن”.

ويكشف الأمر القضائي عن محادثة في السجن أعلن خلالها أحد المعتقلين أن الراهبة التي تعمل في السجن “واحدة منهم”.

ووفقاً لمزيد من المعلومات التي قدمها التلفزيون الإيطالي العام، كانت المرأة البالغة من العمر خمسين عاماً. قد ساعدت أعضاء إحدى عشائر المافيا المرتبطة بـ “ندرانجيتا” على التواصل مع بعضهم البعض. من خلال تمرير الرسائل بين السجناء والأشخاص خارج السجن.

وتخضع الراهبة حاليًا للإقامة الجبرية، وكذلك الأشخاص الآخرون الذين تم اعتقالهم خلال نفس العملية التي قامت بها الشرطة.

وقالت من خلال محاميها روبرت رانييلي: “لقد حاولت دائمًا تعزيز العلاقات الإنسانية. وآمل أن يرغب المحققون قريبًا في سماع ما سأقوله”.