شرعت مؤسسة المتوسطية للتبريد بولاية الوادي، وفي إطار العقد بين المؤسسة والمستورد، بعملية تصدير 22 طنا من التمور نحو ماليزيا.

وتستمر العملية على مدار هذه السنة، حيث كشف مدير المؤسسة، أنّها تأتي كنتيجة للتنسيق الدائم والمستمر بين جميع الشركاء الاقتصاديين، بدءا من الفلاحين ورجال الأعمال وشركات مصدرة مختصة ومستثمرين والجمارك الجزائرية.

وفي هذا الإطار، ستشهد ولاية الوادي، خلال الأسابيع القليلة القادمة، عمليات مكثفة لتصدير التمور نحو العديد من الاتجاهات، خاصة شرق آسيا.

ومن شأن هذه العمليات إذا ما إستمرت أن ترفع الغبن عن الفلاحين وتساهم في نجاح الفلاحة بالولاية.

لاسيما إنتاج التمور الذي تدهورت وضعيته بشكل كامل، وأصبح إنتاجه ضئيلًا جدًا بسبب غياب المهتمين بهذا النوع من المنتجات الفلاحية، مما جعل أسعاره ترتفع، وتغزوا من ثمة أسواق الولاية تمور مجلوبة من ولايات أخرى، فيما كانت في السابق هي التي تدفع بمنتجها نحو عدة ولايات.