قام مدرب الملكي “زين الدين زيدان” بتصرف غريب في مباراة أمس ضد ليغانيس في جولة مؤجلة من الليغا الإسبانية، حينما أقحم “داني سيبايوس” في آخر 12 ثانية.

ولم تهضم جماهير “الريال” هذا التصرف التي اعتبرته قلّة احترام لهذا الشاب الذي لم يحظى بفرصته.

فالمباراة كانت محسومة للملكي بنتيجة 3-1 وبالتالي لم يكن هناك داعي للقيام بهذا التغيير.

وحتى الصحافة الإسبانية لم تتفهم قرار زيزو التي وصفته بالغريب، خاصة أن اللاعب خرج غاضبا.

كما تحدث مُحلّلو القنوات الإسبانية على هذا التصرف وأكدوا أن الفرنسي حطّم اللاعب نفسيا.