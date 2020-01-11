تصريحات مثيرة لزوجة القتيل بفيلا نانسي وتهديدات بتحويل قضيته لمحكمة دولية!

كشفت فاطمة الموسى، زوجة مقتحم فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم، إن زوجها كان يعمل لديهم.

ونقل موقع سيدتي، قول الموسى في أول تصريح إعلامي لها لإذاعة “شام أف أم” السورية: “ذهبت للتحقيق وقدمت إفادتي وأؤكد أن زوجي محمد كان يعمل لديهم في الفيلا، وأنهم وعدوه بمبلغ 800 دولار أمريكي وسكن”.

وحملت زوجة القتيل السوري الجنسية والذي يبلغ من العمر 30 سنة، مسؤولية مقتل زوجها، للدكتور الهاشم.

فيما كشفت تقارير سورية عدة، أن هناك تكتل كبير من المحامين العرب بجنسيات عدة، يقيمون في أمريكا والإتحاد الأوروربي والمغرب العربي ومصر واستراليا ، قد توحدوا لأجل الدفاع عن عائلة القتيل بفيلا نانسي عجرم.

وأضافت ذات المصادر، أن المحامين يعتزمون التصعيد وتحويل القضية للمحكمة الدولية، لكي تتم التحقيقات بحيادية، حسبهم.

وجاء ذلك، بعد تصريح محامي فادي الهاشم، لصحيفة “الرأي” الكويتية، والذي قال أن زوج نانسي عجرم ليس خبيرا عسكريا، مبررا ذلك بأن موكله تعرض لحالة عصبية بسبب الموقف، مؤكدا أنه هو وحده من أطلق الرصاص.

وأضاف محامي الهاشم، أنه وبالنظر لقرب المسافة بينهما، فالرصاص إخترق جسد مقتحم المنزل، ليظهر وكأن شخصا آخر أطلق الرصاص من الخلف.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أن الشاب السوري تلقى 18 رصاصة في جسده من الأمام والخلف.

وجاء في التقرير: “بعد معاينة جثة محمد حسن الموسى، تبين وجود طلقة في الساعد الأيمن وطلقتان في الكتف الأيسر مع تحطم في الكتف الأيسر، و3 طلقات في الصدر وطلقتان في البطن و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وطلق في الخاصرة اليمنى وطلق أعلى الفخذ الأيسر”.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم في قضية قتل مقتحم منزله، الشاب السوري محمد حسن الموسى داخل فيلته بلبنان، الأحد الماضي.