قدم قائد مركز الاعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، ببوشاوي، بالعاصمة، المقدم خالد شاعة، قائمة المناطق المتضررة، جراء تساقط الثلوج بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وفي اتصال مع النهار، اليوم الجمعة، أكد تضرر 9 طرق وطنية و17 طريق ولائي، جراء الثلوج المتساقطة.

ويتعلق الأمر بكل من الطرق الوطنية رقم 15-30-71، والولائية 253-9-11، الكائنة بتيزي وزو.

أما بالنسبة لجيجل، فيتعلق الأمر بالطريق الولائي 137، و137أ.

وفيما يتعلق ببجاية، يتعلق الأمر بالطرق الوطنية رقم 26 أ-12-75، والولائية رقم 7-159-15-14-34.

وبالنسبة للبويرة، تم تسجيل غلق الطريق الوطني 33 و33أ، والطرق الولائية، 5-6-93-24-25-14.

وتم في نفس الولاية، تسجيل صعوبة في حركة المرور، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، وعلى مستوى الجباحية.

فيما سجل تضرر الطريق الوطني رقم 64 بالبليدة.

وأعلم مستعملي الطريق، أن وحدات الدرك الوطني، العاملة في الطرق المذكورة، فعلت مخططا خاصا في هذه الظروف الاستثنائية.

وذلك بالإنتشار عبر شبكة الطرقات التي تشهد صعوبة في السير، وتقديم المساعدة عند الضرورة.