تعتبر أكبر قابلية للعدوى وتخترق جدار مناعة الجسم.. تعرف على سلالة كورونا النيجيرية

أعلن معهد باستور، أمس الخميس، عن تسجيل 13 حالة إصابة بسلالة كورونا النيجيرية في الجزائر.

وتوصل خبراء بجنوب إفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة التي تحمل اسم “501 – في2” أكثر قابلية للعدوى من السلالات السابقة.

وحسب الخبراء، يمكن لهذه السلالة الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة عن سابقاتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا باتت موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.

وحسب الخبراء، يمكن للمصاب بالسلالة النيجيرية أن ينقلها إلى أربعة أو خمسة أفراد من العائلة.

ويعتقد الخبراء أنها تساعد المرض على تجنب الأجسام المضادة التي تقاومه، مؤكدين أنها مقاومة شرسة للقاحات.

وقال الدكتور كلارك لصحيفة الغارديان “في حال انتشارها، يمكن افتراض أن المناعة من أي لقاح أو عدوى سابقة ستضعف”.