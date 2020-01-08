تعرف على أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور

وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الأستاذ أحمد لعرابة، رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور

أحمد عرابة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1، وشغل قبلها منصب أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة-الجزائر (1971 – 2009 ).

كما شغل منصب أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء (2000-2010 )، وأستاذ زائر بعدة كليات حقوق بالخارج.

وكان عرابة ممثل الجزائر لدى محكمة العدل الدولية في قضية مشروعية بناء الحائط في فلسطين .

كما شغل كمستشار قانوني للدولة الجزائرية في العديد من تحكيمات النزاعات حول الاستثمارات الدولية.

ويشغل حاليا منصب عضو لجنة القانون الدولية لهيئة الأمم المتحدة (2012-2016 /2017-2021).