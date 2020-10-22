بالصور..تكريم الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

تم سهرة اليوم الخميس، تكريم عدد من الصحفيين بجائزة رئيس الجمهورية الخاصة بـالصحفي المحترف.

وجرت مراسم حفل تسليم الجوائز بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي، إضافة إلى إطارات ومسؤولين كبار في الدولة.

ونظمت الطبعة هذه السنة تحت موضوع “الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة”.

وكرم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين حرم الصحفي المرحوم خير الدين عمير.

ومن جهته، قام ويز العدل بلقاسم زغماتي هو الآخر بتكريم احد من عائلة الصحفي المرحوم الياس حميدن.

بالمقابل كرم الوزير الأول عبد العزيز جراد كل من الصحفي الحاج الطاهر علي، والصحفية فهيمة بن عكروف.

وفيمايلي قائمة الصحفيين الفائزين:

-الصحفية ليلى زرقيط الفائزة الاولى في الصحافة المكتوبة.

-عبد القادر شمس الدين هواري الفائز بالجائزة الثانية من الموقع الالكتروني لوكالة الانباء الجزائرية.

-الفائزون في الاعلام المكتوب الفائز الثالث الحاج الطاهر علي .

-الفائزة بالجائزة الثالثة احمد لعلاوي من الوطن براس في الاعلام الالتكروني.