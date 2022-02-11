تعرف على مخطط الوزارة لمحاربة المضاربة والإحتكار في رمضان المقبل

وضعت وزارة التجارة مخططا لضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار “معقولة” في رمضان المقبل. لتفادي أي تذبذبات في تموين السوق خلال الشهر الفضيل.

وحسب ما أكده لوأج أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن لجنة وزارية مشتركة تعمل حاليا على ضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار “معقولة” في رمضان المقبل.

وبخصوص المواد واسعة الإستهلاك كشف ذات المسؤول أن توفر مخزونات “كبيرة” من مختلف المنتجات الغذائية الرئيسية كافية إلى غاية جوان المقبل.

الحليب و الحبوب

وأوضح مقراني الكميات المتوفرة حاليا من مسحوق الحليب على مستوى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته. تبلغ 105 ألف طن. بالإضافة إلى أن مخزونات القمح الصلب بـ 9 ملايين و412 الف و604 قنطار. ومخزونات القمح اللين بـ21 مليون و159 الف و224 قنطار.

هذا وتقوم 428 مطحنة للقمح اللين و155 مطحنة للسميد يوميا بتموين الأسواق بحصص معتبرة من الفرينة والسميد بمختلف أنواعه. مع إمكانية اللجوء إلى الاستيراد “مرحليا” لضبط السوق في حالات الطلب المرتفع.

مادة السكر

أما بالنسبة إلى مادة السكر فإن وضعية المخزونات من جهة أخرى إلى توفر كميات تقدر بـ 307 الف و272 طن من السكر الخام و64 الف و643 طن من السكر الابيض.

زيت المائدة

أما مادة الزيت، فأكد مقراني فتقدر الكميات المتوفرة حاليا بـ 66 الف و705 طن من الزيت الخام . أي ما يعادل 64 الف و703 طن من زيت المائدة وهو يغطي استهلاك الجزائريين لمدة 40 يوم.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم إستلام كميات عبر الموانئ تبلغ 169 الف طن و300 طن من الزيت الخام .أي ما يعادل 162 الف طن و528 طن من زيت المائدة. وهذه الكمية وفق ذات المسؤول تعتبر كافية لتغطية احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر و12 يوم.

الحبوب الجافة

وعن مخزون الحبوب الجافة كشف مقراني إلى توفر مخزونات بـ 34 الف و600 قنطار من العدس. و205 الف قنطار من الحمص و2423 قنطار من اللوبيا و4664 قنطار من الأرز. وتتواجد هذه المخزونات لدى الديوان الوطني الجزائري للحبوب.دون احتساب الكميات التي يستوردها المتعاملون الخواص.

وعن والخضر أوضح مقراني ان مخزونات من الثوم تقدر كميتها بـ 6 الاف طن. بينما يجري التحضير لبرنامج تخزين كميات من البصل تقدر بـ 20 الف طن.

اللحوم الحمراء

وبالنسبة للحوم، تعكف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” لإستيراد 10 ألاف رأس من الأبقار موجهة للذبح. حيث شرعت في العملية الأولى منها والمتعلقة باستيراد ألف رأس من البقر.

ويتوفر المجمع على 3 مذابح كبرى في كل من حاسي بحبح بولاية الجلفة وعين مليلة بولاية ام البواقي وبوقطب بولاية البيض.

ويحضر من جهته الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” برنامجا خاص لتوزيع اللحوم البيضاء في شهر رمضان تقدر كميته بـ 10 الاف طن توزع على مستوى 72 نقطة تابعة لها مع امكانية توسيع هذه النقاط إلى 150 نقطة على المستوى الوطني.

تخزين 100 ألف طن من البطاطا لكسر لاحتكار

وتعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تخزين 100 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك تحسبا لرمضان, لتفادي الاحتكار والمضاربة في الشهر الفضيل.

أسواق رمضانية في كل دائرة للبيع بالتخفيض

واعلن مقراني انه سيتم إنشاء أسواق خاصة على مستوى كل دائرة إدارية للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي من أجل السماح للمواطنين باقتناء حاجيتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل.

وسيتم افتتاح هذه الاسواق 15 يوما قبل بداية رمضان لتمتد إلى الاسبوع الذي يلي عيد الفطر.

وأفاد مقراني أنه تحضيرا لبرمجة الاسواق الرمضانية، قام وزير التجارة وترقية الصادرات بمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية, قصد توجيه رؤساء البلديات للانخراط في هذا المسعى و تخصيص فضاءات لهذه الأسواق الرمضانية.

وسيشارك في هذه الاسواق الخاصة جميع الدواوين العمومية للتوزيع والضبط. عن طريق بيع منتجاتهم “خضر وفواكه وحليب لحوم بيضاء وحمراء..”.

عدم ارتفاع الأسعار والحد من المضاربة

تجند وزارة التجارة أكثر من 8 الاف عون على المستوى الوطني للقيام بعمليات الرقابة خلال أيام رمضان، نهارا وليلا.

كما سيتم تجميد العطل لكل الاعوان “استثنائيا” لضمان تواجدهم الميداني في هذه المناسبة. وسيتم تزويد اعوان الرقابة بكل الوسائل الضرورية لضمان أداء مهامهم على أكمل وجه.