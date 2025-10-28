تعرف على وسام الجيش الوطني الشعبي الجديد 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور رئاسي يعدل ويتمم وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة.

ووفقا للمرسوم رقم 87-177 يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي. دون شارة الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف ويخضع النموذج المذكور فيما بعد المعالجة فضية.

كما أضاف المرسوم أنه ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي .

ويجب أن يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه التباين ما بين أو كسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات.

أوشحة تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بالصفة المدنية ..

وأكد المرسوم انه يطابق وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة الممنوح بالصفة المدنية، .

و يكون وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الأولى والثانية الممنوح بالصفة المدنية، مخططا عموديا بشريطين متجاورين من اليسار إلى اليمين.

بينما شريط أحمر بعرض 18.5 مم وشريط أبيض بعرض 18.5 مم، بالنسبة للشارة الأولى. وأيضا شريط أزرق بعرض 18.5 مم وشريط أخضر بعرض 18.5 مم. بالنسبة للشارة الثانية . كما يكون مغطى بأحد الأشرطة الموصوفة، المقصوصة، والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أوغيابها.