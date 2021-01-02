تعرف على الطرق الولائية والوطنية المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

تسببت الثلوج المتراكمة التي سقطت سهرة اليوم السبت في غلق عدد الطرق الولائية والوطنية عبر الوطن.

التقلبات الجوية تسببت في غلق عدد من الطرقات وهي:

البويرة: الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام مغلق.

الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج-البويرة وواسيف- تيزي وزو بالضبط منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق.

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو،مغلق.

تيزي وزو: الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو وبلدية شلاطة /بجاية، مغلق.

بجاية: الطريق الوطني رقم 106 الرابط بين بلديتي إغيل وثنية النصر مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى قرية مليحة بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 159الرابط بين بلديتي شلاطة وأولاقن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

برج بوعريريج: الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين بلديتي غلاسة و تقلعيت ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 41 الرابط بين قرية بن داود سوق و قرية القصابية مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق بلدي غير مرقم الرابط بين بلديتي بن داود المهير مغلق بسبب تراكم الثلوج.

معسكر: الطريق الوطني رقم 07 على مستوى المكان المسمى الجفافل بلدية البرج ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 31 على مستوى دواوير أولاد عبد اللواح،القلالشية و المكاريث، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

تيارت :الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي مغيلة (تيارت) وبلدية عماري (تيسمسيلت)، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه