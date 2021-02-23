تعرف على المركبات المعفاة من قسيمة السيارات هذه السنة

أصدرت المديرية العامة للضرائب اليوم الإثنين بيانا بخصوص إنطلاق عملية بيع قسيمة السیارات لهذه السنة 2021.

ومن خلال البيان الصادر عن المديرية، فإن عملیة بیع قسیمة السیارات لهذا العام ستنطلق بداية من شهر مارس المقبل.

وستستمر العملية إلى غاية 31 من نفس الشهر.

كما دعت ذات المديرية أصحاب المركبات إلى الإسراع في إقتناء القسيمة تفاديا للطوابير ونفاذها من قباظة الضرائب.

واضاف بيان ذات المصالح أنه يتم الدفع لدى قابض الضرائب وقابض مراكز البريد مقابل تسليم قسيمة لاصقة.

وأشارت البيان إستفادة الهيئات المكلفة ببيع القسيمات من عمولة يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

ووفق المادة 302 من قانون الطابع أن المركبات الغير معنية بقسيمة السيارات هذه السنة هي:

السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية.

السيارات التي يتمتع مالكيها بإمتيازات دبلوماسية أوقنصلية.

سيارات الإسعاف.

السيارات المجهزة بالعتاد الصحي.

السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق.

السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين.

السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع أو بوقود الغاز الطبيعي.