تعرف على الولايات المعنية بتعديل مواقيت الحجر

قررت الحكومة اليوم الخميس تعديل مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي عبر 9 ولايات بداية من غدا الجمعة.

ووفق بيان مصالح الوزارة الأولى، تم اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ـ 19.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.

كما قررت مصالح الوزارة الأولى عدة قرارات هذه اهمها:

تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من 00:00 مساءً إلى غاية 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

تدابير هذا الحجر ستكون ابتداء من يوم الجمعة 23 أفريل 2021

القرار يخص الولايات الـ 9 الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس ووهران.

تكليف الولاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وجددت الحكومة دعواتها للمواطنين للتحلي بالحذر لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من كورونا في جميع أنحاء العالم.