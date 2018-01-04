“تعرّضنا إلى الضرب والتعذيب.. والشرطة الإسبانية منعتنا من الصلاة”!

“النهار” تستقبل “الحراڤة” المرحّلين من إسبانيا وتنقل شهادات حصرية..

انفردت قناة “النهار” أمس، بتغطية حصرية لوصول “الحراڤة” الجزائريين إلى ميناء وهران قادمين من إسبانيا، وذلك بعد ترحيلهم من قبل سلطات البلد، حيث تحصّل تلفزيون “النهار” على شهادات حصرية وصادمة تؤكد اعتداء عناصر الشرطة الإسبانية عليهم.

وقد كشف “الحراڤة” الجزائريون العائدون من إسبانيا لتلفزيون “النهار”، أن الفقيد “محمد بودربالة”، زميلهم في سجن “أرشيدونيا”، سبق له وأن هاجر بصفة غير شرعية، مؤكدين أن له عدة تجارب، وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها على الهجرة غير الشرعية، حيث سبق له دخول السجن.

كما أجمع “الحراڤة” العائدون على أن “محمد بودربالة” قُتل نتيجة اعتداء خمسة عناصر من الشرطة الإسبانية عليه ولم ينتحر، فيمل أكّد أحد “الحراڤة” أنه في الليلة التي قتل فيها “محمد بودربالة”، تمّ عزله في زنزانة لوحده على غير العادة، حيث كان يبيت شخصان في زنزانة واحدة.

وكشف “الحراڤة” الجزائريون المرحّلون، أنهم كانوا يتعاركون مع حرّاس السجن من أجل تأدية فريضة الصلاة، وأوضح أحد “الحراڤة” في تصريحات حصرية لتلفزيون “النهار”، أنهم كانوا يُحرمون من أداء الصلاة في سجن “أرشيدونيا”.