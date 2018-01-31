تسبّب تعفّن قرابة الطّن من اللّحوم من المجمّدة بإحدى العمارت ببرج منايل، حالة هلع وذعر بين السّكان، الذين خيّل لهم وجود جثة متعفّنة في القبو، نتيجة الرّوائح المنبعثة وبعد التبيلغ تبيّن أنّها لحوم مسروقة.

إذ كشفت تحريات مصالح الدرك الوطني بالعاصمة،أنّ اللحوم سرقها مسبوق قضائيا ومتورّط في قضية إرهابية حاليا، من موزّع لحوم بمنطقة الحميز.

على متن شاحنة تبريد، قبل أن يقوم بالتخلّص منها في قبو عمارة أين يقطن قريبه ببرج منايل.

وتبيّن من خلال محاكمة المتهم الموقوف ” حمزة.ح” اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أن هذا الأخير.

قام بالترصّد لشاحنة للحوم المجمّدة بمنطقة الحميز جانفي 2010، وبعد ركنها استعمل مفاتيح مصطنعة، ولاذ بالفرار بشاحنة التبريد.

التي كان بها 900 كلغ من اللحوم المجمدة، ليقوم بعدها بالتوجه إلى منطقة برج منايل أين قام بإفراغ الشاحنة.

وأسفرت تحريّات الدّرك بعد توقيف المتهمين بأن اللحوم سرقها حمزة الذي بقي في حالة فرار إلى غاية توقيفه عام 2015،

وخلال استجواب هذا الأخير نفى جملة وتفصيلا علاقته بالقضية،

ونفس التصريحات تمسك بها اليوم خلال محاكمته بجناية تكوين جماعة أشرار،والسرقة الموصوفة.

فيما لايزال المتهم متابع في جناية إرهابية حاليا، وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تنطق المحكمة ببراءته.

والجدير بالذكر أن باقي المتهمين ” نبيل” و”رابح” سبق وأن أدينا بعقوبات السجن النافذ بين 3 سنوات والعام.

ياسمينة دهيمي