تعيينات جديدة برئاسة الجمهورية

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تنقل أطفال تينزاواتين الحدودية، لقضاء العطلة في المخيمات الصيفية، على متن شاحنة لنقل البضائع .
حيث تم نقل الاطفال من تينزاواتين، لعاصمة الولاية تمنراست مسافة500كلم على…
يواصل أمن ولاية بومرداس، بالتنسيق مع المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية، نشاطاته الإتصالية الأمنية الجوارية للوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية
بمناسبة موسم الإصطياف لسنة 2019، حسب…
استطاعت وحدات الحماية المدنية لميلة، مرفوقة مع مجموعة من المواطنين، من إخماد الحرائق المهولة التي اندلعت مساء أول أمس بمنطقة أولاد عامر وأم الربعة والمالح.
وجاء…
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