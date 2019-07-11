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تعيينات جديدة برئاسة الجمهورية

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تعيينات جديدة برئاسة الجمهورية
بقلم شهرزاد مزياني

عينت رئاسة الجمهورية،اليوم الخميس، المدعو شقور محمد، بصفته مديرا للإطارات برئاسة الجمهورية ،  وراشدي أحمد بصفته مدير الاقامات الرسمية للدولة وجموعي عبد الحميد مدير للادارة العامة .


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