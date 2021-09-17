الرياضة تعيين بوزناد نادر أميناً عاماً جديداً لـ jsk بقلم النهار أونلاين نشر في 17 سبتمبر 2021 - 16:46 شارك غرِّد 102 0 عين يزيد يريشان، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بوزناد نادر أمينًا عامًا جديدًا للنادي. رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=987212 اقرأ أيضا عبد اللاوي ينضم لتدريبات فريقه الجديد الإتفاق السعودي الرياضة 09 سبتمبر حيمودي: " الحكم حرم محرز من ركلة جزاء شرعية" الرياضة 07 سبتمبر قديورة يعود لإنجلترا من بوابة هذا النادي الرياضة 13 سبتمبر محرز يرد على إشاعة خلافه مع بونجاح على ركلة الجزاء بهذه الطريقة الرياضة 03 سبتمبر