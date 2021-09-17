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الرياضة

تعيين بوزناد نادر أميناً عاماً جديداً لـ jsk

بقلم النهار أونلاين
تعيين بوزناد نادر أميناً عاماً جديداً لـ jsk
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عين يزيد يريشان، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بوزناد نادر أمينًا عامًا جديدًا للنادي.

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