تعيين سفراء جدد بإيران والكاميرون والباكستان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيانها اليوم عن مواقفة 3 دول أجنبية على سفراء جزائريين جدد لديهم.

وفق ذات البيان وافقت الحكومة الكاميرونية على إعتماد بومدين ماحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية للجزائر لدى جمهورية الكاميرون.ووافقت الحكومة الإيرانية على تعيين علي عروج سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في حين وافقت الحكومة الباكستانية على اعتماد إبراهيم رماني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جهورية باكستان الإسلامية.