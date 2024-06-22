تعيين عثمان سحبان رئيسا لمجلس إدارة إتحاد العاصمة

عيّنت إدارة إتحاد العاصمة عثمان سحبان، رئيسا لمجلس الإدارة.

وفي بيان للإتحاد، فإنه وتبعا لاجتماع مجلس إدارة اتحاد العاصمة SSPA-USMA، المنعقد اليوم السبت بمقر مجمع الخدمات المينائية “سربور” تقرّر تعيين عثمان سحبان، رئيسا لمجلس إدارة إتحاد العاصم. خلفا لحسينة حسان المستقيل من منصبه.

وإثر هذا الاجتماع تقدم رئيس مجمع “ساربور” بجزيل الشكر لكمال حسينة على المجهودات المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية النادي وتمنى له التوفيق. كما هنأ الرئيس المدير العام لمجمع “سربور”، عثمان سحبان إثر تعيينه على رأس الفريق SSPA-USMA .وأكد له على دعمه الكامل للإدارة الجديدة قصد الرقي بالفريق والوصول به إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها.

وأكد سحبان مباشرة عملية انتدابات نوعية من خلال جلب لاعبين جدد بوسعهم الدفع بقاطرة النادي لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجمع “سربور”، أهمها لقب الدوري الجزائري الموسم القادم. بالإضافة كذلك إلى تدعيم الإدارة بالعناصر البشرية والمادية وإعادة هيكلتها بما يخدم أهداف النادي ويسمح لها بالعمل بكل احترافية. والاهتمام بالفئات السنية وتدعيمها لأنها مستقبل الفريق وخزانه الأساسي. ناهيك عن الوقوف على أشغال مركز التكوين ومواصلة الحرص على إنهاء أشغاله في الآجال المحددة. والسهر على وضع مناصر اتحاد العاصمة في ظروف مناسبة خلال حضوره مباريات الفريق.