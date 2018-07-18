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تعيين محافظ شرطة والي جمال مكلّفا بالإعلام لأمن ولاية الجزائر

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تعيين محافظ شرطة والي جمال مكلّفا بالإعلام لأمن ولاية الجزائر
بقلم ياسمينة د

تمّ تعيين محافظ شرطة والي جمال كمكلف بالإعلام لأمن ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، خلفا للملازم أول مولود إبعزاتن.


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