تعيين محافظ شرطة والي جمال مكلّفا بالإعلام لأمن ولاية الجزائر

دفع فساد منتوج الطماطم الفلاحين في التفكير لزراعة مساحات واسعة من طماطم "كريستينا" التي لها فوائد كثيرة.
وحسب شهادة الفلاحين، فإن زراعة هذا النوع من الطماطم…
أشرف المدير العام بالنيابة للسكة الحديدية أكتوش عبد الوهاب، على تسليم القطار خط عنابة - الجزائر بعد إعادة تجهيزه بمعدات حديثة تضمن الراحة والسلامة للمسافرين.
حيث…
أوقفت مصالح العاصمة، مؤخرا مشتبه فيهما اثنين، متلبّسين بحيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها بعدد من الأحياء.
حيث مكّنت العملية من حجز 270 غرام من القنب الهندي،و230…
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