قريبا.. تغيير شكل ورسومات الأوراق النقدية من فئة 100، 500 و1000دج

أكد مصدر رسمي للنهار أنه سيتم تغيير شكل ورسومات الأوراق النقدية من فئة 100دج، 500 دج و1000 دج، وهذا في إطار عملية تجديد النقد.

وأوضح ذات المصدر أن شكل ورسومات الأوراق النقدية سيكون خاضع لتصميم حديث يراعي فيه التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر.

ومن جهته أخرى طمئن مصادر النهار المواطنين بخصوص الأوراق النقدية القديمة ستكون سارية المفعول لمدة طويلة تصل لعشرة سنوات.

في حين أن الأوراق النقدية التى تدخل لبنك الجزائر سيتم حرقها.

حيث التقى محافط بنك الجزائر محمد لوكال مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الخميس الماضي، وأبلغهم بقرار تجديد الاوراق البنكية والقطع النقدية.

وحسب ما أوضحه محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء فإن هذه العملية كلاسيكية، لتجديد النقد المتداول، الذي يعود بعضها إلى ثلاث عقود.

كما انه سيتم الإعتماد على تقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية والعصرنة.