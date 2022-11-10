تغيير مكان توقف وانطلاق القطارات من محطة الجزائر إلى آغا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تغيير مكان توقف وانطلاق قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية “ما بين المدن” من محطة الجزائر إلى محطة آغا.

وحسب بيان للشركة، سيتم تغيير مكان توقف وإنطلاق القطارات ابتداء من يوم الجمعة 11 نوفمبر 2202، نظرا لبداية أشغال تهيئة محطة الجزائر.

وتتمثل القطارات المعنية بتغيير مكان توقفها وانطلاقها من محطة الجزائر إلى محطة آغا في: قطار عنابة وقطار تبسة وقطار تقرت. وكذا قطار شلف وقطار باتنة وقطار بجاية وقطار البويرة وقطار سطيف.

وأشار البيان، إلى أن قطارات ضاحية الجزائر يبقى انطلاقها وتوقفها في محطة الجزائر. ويتعلق الأمر بخطوط “الجزائر – الثنية – الجزائر”، و”الجزائر – العفرون – الجزائر”.

هذا وتعتذر الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن أي إزعاج ناجم عن هذا التعديل الضروري.