سيقوم وزير الشؤون الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” بزيارة إلى الجزائر، غدا الأحد، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

وسيشارك “جان إيف لودريان”، في رئاسة الاجتماع مع العمدة “برونو لو مير” ووزير الاقتصاد والمالية للدورة المشتركة الاقتصادية فرانكوا جزائرية.

وسيلتقي الوفد كل من وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي.

وسيتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما سيتم دراسة الوضع في ليبيا ودول الساحل.

وسيصل الوزير الفرنسي إلى مطار هواري بومدين على الساعة العاشرة صباحا، وسيشارك الوزراء في الجلسة العامة للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة.

وفي حدود الساعة 14 سا و30 دقيقة، سيقوم الوزير بحوار استراتيجي فرنسي-جزائري، رفقة وزير الخارجية عبد القادر مساهل.