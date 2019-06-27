عاجل

تفجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس

أخبار العالم
  • -
  • 0
تفجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس
بقلم نسرين محفوف

استهدف اليوم الخميس، تفجير انتحاري سيارة للشرطة في العاصمة تونس.

وحسب المعطيات الأولية لوزارة االداخلية التونسيةـ، فإن امرأة قامت بتفجير نفسها ما أسفر عن اصابة عوني أمن، و3 مدنيين.

ووفق ما ذكرته وسائل اعلامية، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com