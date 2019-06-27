تفجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس
استهدف اليوم الخميس، تفجير انتحاري سيارة للشرطة في العاصمة تونس.
وحسب المعطيات الأولية لوزارة االداخلية التونسيةـ، فإن امرأة قامت بتفجير نفسها ما أسفر عن اصابة عوني أمن، و3 مدنيين.
ووفق ما ذكرته وسائل اعلامية، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.
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