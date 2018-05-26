تفكيك تنظيم إرهابي شيعي بـ500 منخرط وشبكة جواسيس أبطالها مهاجرين أفارقة بغرداية

فككت المصالح الامنية بولاية غرداية في اطار محاربة الارهاب و مكافحة جرائم المساس بأمن الوطن في ظرف سنة عدد كبير من الشبكات الارهابية،

أبطالها مهاجرين أفارقة تمكنو من التسلل إلى الجزائر مموهين أنفسهم تحت غطاء الهجرة غير الشرعية والبحث عن العمل.

وتمكنت مصالح أمن ولاية غرداية رمضان الماضي من وضع يدها على تنظيم خطير يدعى “أنصار الدين” ذي مرجعية شيعية مهيكل بـ9 ولايات،

وقدر عدد المنتمين إليه بـ500 مهاجر افريقي أين تم توقيف أكثر من 40 عنصر بولاية غرداية لوحدها،

كما تم حجز منشورات وأختام ويافطات ومخطط التنظيم السري لتتواصل العملية بباقي ولايات الوطن إلى أن تم الاطاحة بقائد التنظيم السري من طرف مصالح أمن ولاية ورقلة بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية أدرار،

حيث تم احالة كل الموقوفين على القطب الجزائي الرابع بورقلة بتهم خطيرة .

كما تمكنت مصالح الأمن من احباط محاولة اختراق لشبكة تجسس تعمل لصالح الكيان الصهيوني أبطالها 7 مهاجرين أفارقة من بينهم المتهم الرئيسي ذي الجنسية الليبيرية – اللبنانية يدعى علام الدين فيصل،

والذي قضت ضده محكمة جنايات غرداية بحكم الاعدام فيما سلط حكم 10 سنوات سجن ضد باقي أفراد الشبكة.

كما تمكنت مصالح الأمن العسكري من تفكيك شبكة إرهابيين كانو ينشطون ضمن الجماعات الارهابية في شمال مالي، وتسللو إلى الجزائر تحت غطاء الهجرة غير الشرعية مموهين أنفسهم على أساس عمال بالورشات،

حيث شكلو تنظيم خلفي بالجزائر ليتم توقيفهم واحالتهم إلى القطب الجزائي الرابع بورقلة

كما تم الاطاحة بالعديد من عصابات تهريب المخدرات والكوكايين وشبكات تهريب البشر،

حيث قدر عدد الموقوفين باكثر من 100 شخص في ظرف سنة بولاية غرداية اغلبهم تمت احالتهم على المحاكم بتهم جنائية.