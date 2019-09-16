تفكيك جماعة إرهابية تنشط بسوريا في سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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تفكيك جماعة إرهابية تنشط بسوريا في سيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

تمكنت شرطة سيدي بلعباس، من تفكيك جماعة إرهابية تنشط بالخارج وبالضبط بسوريا، كانت تنخرط وتشيد بـ”داعش”.

وألقت، فرقة البحت و التدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، القبض على 5 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار اون لاين، فإنه تم إيداع 4 أشخاص الحبس، ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية.

وكانت الجماعة، التي تتراوح أعمارهم بين 26 و 66 سنة، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحجزت، شرطة سيدي بلعباس، في العملية ذاتها، هواتف نقالة وأجهزة الإلكترونية، كانت تستعمل في التواصل فيما بين هذه المجموعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=700598

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