تفكيك جماعة إرهابية تنشط بسوريا في سيدي بلعباس

تمكنت شرطة سيدي بلعباس، من تفكيك جماعة إرهابية تنشط بالخارج وبالضبط بسوريا، كانت تنخرط وتشيد بـ”داعش”.

وألقت، فرقة البحت و التدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، القبض على 5 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار اون لاين، فإنه تم إيداع 4 أشخاص الحبس، ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية.

وكانت الجماعة، التي تتراوح أعمارهم بين 26 و 66 سنة، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحجزت، شرطة سيدي بلعباس، في العملية ذاتها، هواتف نقالة وأجهزة الإلكترونية، كانت تستعمل في التواصل فيما بين هذه المجموعة.