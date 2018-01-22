تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المحلات التجارية ببجاية

تمكنت مصالح أمن دائرة أوقاس من توقيف عصابة إجرامية خطيرة مختصة في السطو على المحلات التجارية في كل من بلديتي أوقاس وتيشي وسوق الإثنين.

وجاءت هذه العملية بعد تسجيل عدة شكاوي بخصوص تعرض ستة محلات تجارية للسرقة على مستوى محور تيشي- أوقاس – سوق الإثنين .

وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات في الميدان من طرف مصالح الأمن وكذا إستغلال البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة على إثرها تم تحديد هوية أحد المتهمين ويتعلق الأمر بالمدعو/ ف خ، 32 سنة، المقيم بأوقاس.

و اعترف المتهم بجميع الأفعال المنسوبة إليه، وتم الكشف عن جميع شركائه، مما سمح لقوات الشرطة من إيقاف مشتبه فيه ثاني و يتعلق الأمر بالمدعو/ ع ف، 33 سنة، المقيم بأوقاس، كما تم تحديد هوية ثلاثة متهمين آخرين المنحدرين من المنطقة الذين يعدون في حالة فرار.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا لأجل قضية تكوين جمعية أشرار والإعداد لجنح وجنايات متبوع بالسرقة بالكسر الذي أودعهما الحبس المؤقت.