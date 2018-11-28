تفكيك شبكة المتاجرة بالزئبق وحجز 4.016 كلغ بقيمة 200 مليار دينار بالطارف

تمكنت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بناء على معلومات مؤكدة للفرقة الإقليمية ببلدية البسباس من تفكيك شبكة وطنية خطيرة تتاجر في المواد الكيماوية المحظورة من الزئبق الأبيض تنحدر من وريتي الطارف و البليدة تقوم ببيعها بطريقة إجرامية

حيث تم وضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة بتوقيف سيارة من نوع بيجو 406 كان على متنها 4 اشخاص و عند التفتيش الجسدي و المركبة تم العثور بحوزة احد ركابها على كمية من الزئبق الأبيض مقدارها 9 غرامات كعينة لعرضها على الزبون لإتمام عملية البيع اما الثانية فقدرت ب 492 غرام من نفس المادة رفقة ميزان يدوي يستعمل لغرض وزن الكميات المراد بيعها و مجموعة من ابر الخياطة عددها 9 ابر تستعمل لقياس الجودة و مبلغ مالي قدره 20 الف دينار جزائري ليتم توقيف المشتبه فيهم الأربعة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 سنة و اقتيادهم الى مقر الفرقة للتحقيق الاولي

و تبعا لاذن التفتيش الصادر من الجهات القضائية و تمديد الاختصاص تم التنقل الى ولاية البليدة لتفتيش منزل احد افراد العصابة المتورطين ليتم العثور على قارورة بلاستيكية للمياه المعدنية بها كمية من مادة الزئبق الأبيض المقدر وزنها ب 3515 غرام التي كانت مخبأة بخزانته و حجزها لتبلغ الكمية المحجوزة ب 4016 غرام بقيمة مالية تفوق 200 مليار دينار جزائري

و قد تم تقديم افراد الشبكة امام الجهات القضائية اين أصدرت في حق أربعة منهم امرا بإيداعهم الحبس المؤقت فيما تم وضع اثنين تحت نظام الرقابة القضائية.