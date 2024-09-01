تفكيك شبكة تجسس بينها مغاربة.. تفاصيل صادمة!

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عن تفكيك شبكة تجسس، تتكون من 6 أشخاص، ثلاثة منهم من جنسية مغربية، وثلاثة آخرين جزائريون.

وقال وكيل الجمهورية، في ندوة صحافية عقدها لكشف معطيات حول تفكيك شبكة تجسس، أن تفكيك الشبكة جاء بعد توقيف مغربي دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الشبكة جندت رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين بهدف المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية.

ولفت وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أن أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون تعليمات من المدعو “ب.ص” من جنسية مغربية.

هذا وتم اليوم الأحد، تقديم أفراد شبكة التجسس للمثول أمام نيابة الجمهورية، حسب ذات المصدر.

وبعد استجواب المشتبه بهم، أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق قضائي ضد أفراد الشبكة، وضد كل من يكشف عنهم التحقيق.

كما أصدر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين، أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت.