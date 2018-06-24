تفكيك شبكة جهوية للهجرة السرية في عنابة والطارف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية عنابة، نهاية الاسبوع من تفكيك ورشة سرية لصناعة قوارب المستعملة في الهجرة غير الشرعية،

وهذا بمنطقة السبعة بولاية الطارف وتفكيك شبكة جهوية لتنظيم رحلات الهجرة السرية، تنشط بين الولايتين،

مع حجز 3 قوارب صيد ومحرك بحري وتوقيف عنصرين منها و3 حراقة ينحدرون من العاصمة.

كما أسفرت العملية في توقيف بارون مختص في تنظيم الرحلات الهجرة السرية بمدينة عنابة، وآخر لصناعة قوارب الحرقة،

اتخذ من منزله الكائن بالسبعة التابعة لبلدية بالريحان بولاية الطارف، ورشة سرية لهذا النشاط.