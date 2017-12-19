تفكيك شبكة لتمويل تنظيم القاعدة في إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن الحرس المدني تمكن من تفكيك شبكة لتمويل تنظيم القاعدة الإرهابي،

وذلك في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها بتعاون وتنسيق مع المصالح الأمنية الألمانية.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان لها أن عناصر من الحرس المدني توجهوا يوم 12 ديسمبر إلى ألمانيا،

حيث شاركوا في عمليات بحث وتفتيش شملت عدة منازل وشركات ومقاولات بمدينتي هامبورغ وبراندنبورغ،

يشتبه في تورط أصحابها في شبكة توفر موارد مالية لمجموعات إرهابية لها علاقة بالتنظيم الإرهابي.

وأضاف نفس المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مكنت من حجز كمية كبيرة من الوثائق المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية،

التي كانت تقوم بها المقاولات والشركات المتورطة في هذه الشبكة الإجرامية، إلى جانب حجز معدات وأجهزة إلكترونية يجري تحليلها وإخضاعها للخبرات اللازمة.

وأشار إلى أن جزء من أرباح هذه الشبكة التي تضم عدة شركات ومقاولات، والتي تم تفكيكها كان موجها لتمويل الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)،

إلى جانب دفع التعويضات المالية، التي كانت تمنح لأقارب وذوي الأشخاص الذين يتم تجنيدهم من طرف الشبكة والذين ينضمون كمقاتلين إلى هذه الجماعات الإرهابية.