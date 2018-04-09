تمكّن عـناصر أمن دائرة حاسي خليفة شرق ولاية الوادي من حل لغز سرقة كمية معتبرة من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية.

وحسب مصادر النهار، أنّ العملية تمّت بعد السطو على إحدى الصيدليات بذات البلدية.

حيث أطاحت عملية السّرقة بشبكة إجرامية مكوّنة من خمسة أشخاص يحترفون سرقة وترويج المؤثرات العقلية.

تفاصيل القضيّة تعود وقائعها بعد تلقي مصالح شرطة حاسي خليفة شكوى من قبل صيدلي مفاده تعرض صيدليته المتواجدة بأحد الأحياء الشعبية بدائرة حاسي خليفة للسرقة. من قبل مجهولين طالت 57 علبة من مختلف الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي معتبر.

لتباشر عناصرالشّرطة تحقيقاتها في القضيّة التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم خمسة أفراد أعمارهم في العشرينيات.