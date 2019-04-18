تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأموال إلى الخارج بالبليدة

تمكنت عناصر الأمن في ولاية البليدة، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأموال خارج الوطن.

حسبما كشفت عنه خلية الإعلام والصحافة التابعة لها، فإن الشبكة مكونة من خمسة أشخاص، أسسوا شركتين وهميتين.

وأوضح ذات المصدر أن المشتبه بهم، كانوا يقومون بممارسات تجارية غير نزيهة و مشبوهة بهدف الغش الضريبي.

حيث أسفرت هذه العملية عن حجز أربعة سيارات ودراجة نارية، ومبلغ مالي 44.579.200,00دينار.

وقد تم ايداع المتورطين في هذه القضية الحبس المؤقت، بعد تقديمهم أمام النيابة بتهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج و التزوير و استعمال المزور في مختلف المحررات.

من جهتها أيضا، تمكنت شرطة أولاد يعيش من استرجاع دراجة نارية مسروقة و توقيف سارقها بعد مرور 24 ساعة من حادثة السرقة .

أين تم إيداعه الحبس الإحتياطي.