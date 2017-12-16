تمكنت الشرطة الإيطالية، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدّرات بين المغرب وإيطاليا، مزودة بأسلحة ويتزعمها مغاربة.

وكتبت صحيفة “المساء” المغربية، أمس الجمعة، أن الشرطة الإيطالية أوقفت خلال العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم “طاجين”،

تم توقيف ثمانية مغربيين، ووجهت لهم تهم الترويج الدولي للمخدرات، وانتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة، بعد أن ضبط ترسانة متطورة بحوزتهم.

وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن عمليات التحقيق التي بدأت في نوفمبر 2013، قامت بعمليات تهريب كبيرة للمخدرات بين البلدين.

ونقلت الشبكة شحنات المخدرات بين المغرب وإيطاليا تمثلت في الكوكايين والحشيش.

خلال مداهمة مقر الشبكة في مدينة ليتشي، حجزت الشرطة بندقية ومسدسات نصف أوتوماتيكية وكاتما للصوت وبندقية صيد ذات 12 ميليمترا.

بالإضافة إلى حوالي 200 خرطوشة من عيارات مختلفة وبعض الصواعق.