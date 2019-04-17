تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة بوتليليس بوهران، من تفكيك شبكة وطنية تنشط في المتاجرة بالمخدرات تتكون من 4 اشخاص تتراوح أعمارهم مابين 45 سنة الى 70 سنة.

العملية النوعية لمصالح الأمن، تمت استغلالا لتحريات واسعة بناء على معلومات تفيد بنشاط المشتبه فيهم على مستوى اقليم الاختصاص.

وعقب الإستغلال الميداني لهذه المعلومات بمباشرة تحريات معمقة، وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ تم الإطاحة بالمتورطين ضمن الشبكة متلبسين.

وهم بصدد إبرام صفقة لبيع الكيف المعالج، على متن مركبة من نوع كليو على مستوى بلدية مسرغين أين تم حجز كمية معتبرة من المخدرات.

واستكمالا للتحقيقات تمكنت ذات العناصر من حجز 44كلغ من الكيف المعالج، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم اين تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.