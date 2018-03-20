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تفكيك شبكة وطنية ودولية لتزوير وثائق السيارات وإسترجاع 70 مركبة

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة وطنية ودولية لتزوير وثائق السيارات وإسترجاع 70 مركبة من الأرشيف
بقلم عمار بوقطاية

تمكنت فرقة البحث والتحري لولاية تيبازة من تفكيك شبكة وطنية ودولية متكونة من 18 شخصا مختصة في تزوير وثائق السيارات.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار فقد تم العثور على 70 سيارة بوثائق مزورة ومبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”.

وتمكنت فرقة البحث والتحري لولاية تيبازة من توقيف 18 شخصا ببرج بوعريريج في إطار عملية تمديد للإختصاص .

كما قامت ذات الهيئة من توقيف عددا من المشتبه بهم أيضا بولايات تيبازة، غيليزان وتبسة.

التحقيقات في القضية كشفت عن سيارات مبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”.


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