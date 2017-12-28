ألقت مصالح أمن ولاية قسنطينة القبض على ثلاثة أشخاص في قضية تكوين جماعة أشرار مختصة في السّرقة باستعمال الضرب والسلاح الأبيض.

تعود القضيةبعد ورود نداء عبر الرقم الأخضر48/15 من قاعة البث والإرسال بأمن دائرة حامة بوزيان، تفيد بتلقي مصالحهم مكالمة من أحد المواطنين.

أبغتت الشرطة بوجود أشخاص مشبوهين على مستوى حي دراع بن الشاوي، حيث تنقل عناصر الأمن على الفور وطوقو جميع المنافذ والأماكن.

أين عثر على أحدهم في حالة تلبس بتهمة سرقة أحد المنازل وبعد الملامسة الجسدية للشخص. عثر على قارورة مسيلة للدموع وأسلحة بيضاء.

تم فتح تحقيق مفتوح مع الموقوف الأول، الذي أبلغ الشرطة بوجود شريكيه على متن سيارة من نوع” إبيزا” لاذا بالفرار.

بعد تكثيف للتحريات تم تحديد مكان تواجدهما ليتم توقيفهما وحجز المركبة المستغلة في العملية.

بعد الإنتهاء من إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين تم تقديمهم للجهات القضائية التي أمرت بوضعهم رهن الحبس في المؤسسة العقابية.