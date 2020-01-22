تفكيك عصابتين مختصتين في سرقة المواشي بسيد الحسني وتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية سيد الحسني من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر عدة بلديات بولاية تيارت.

وعلم من ذات المصالح أنّ عملية الإطاحة بالعصابة الأولى تمت بعد أن تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيد الحسني مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر تفيد بتعرض موال بسرقة 110 رؤوس من الغنم و6 من الماعز.

ما جعل ذات المصالح تكثف من تحرياتها، ليتم تحديد مكان تواجد المسروقات بعد عملية تنسيق مع فرقة الدرك الوطني لبلدية الدحموني.

حيث تم توقيف 3 أشخاص متورطين بعملية السرقة تبيّن أنّ أحدهم كان يعمل لدى الضحية الذي قام بطرده منذ 6 أشهر.

وقد تمكنت المصالح ذاتها من إسترجاع جميع المواشي المسروقة وإعادتها لصاحبها.

وحسب المصدر ذاته فقد تم العثور على 150 رأسًا من الأغنام، التي تمت سرقتها هي الأخرى من إحدى المناطق القريبة من عاصمة الولاية وتسليمها إلى مالكها.

كما تمكنت المصالح ذاتها من توقيف شخصين آخرين قاما بسرقة عجل من شاحنة بعد أن إشترى الضحية القاطن بغليزان 10 عجول من السوق الأسبوعية بالسوقر، وأثناء توجهه إلى مقر سكناه قام المتورطان بفتح باب شاحنته الخلفي وسرقا عجلًا ولم يتفطن حتى أبلغه أحد المواطنين بأن باب شاحنته مفتوح ما جعله يُسارع بإبلاغ عناصر الدرك الوطني، التي حددت مكان تواجد المتورطين وتوقيفهما وإرجاع العجل لصاحبه.

وبعد الإنتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيلي الجمهورية لدى محكمتي تيسمسيلت وتيارت الذان أودعا 4 الحبس ووضعا آخر تحت الرقابة الفضائية.