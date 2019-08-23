تقديم الإسعافات لـ 86 شخصا وتحويل 32 آخرين إلى المستشفى خلال حفل سولكينغ

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أنها جهزت جهاز عملي تدخلي قبل وخلال بداية حفل المغني سولكينغ بملعب 20 أوت بالعاصمة.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 86 شخصا على مستوى المركز الطبي المتقدم.

وأضافت ذات المصالح، أن المصابين سببهم ضيق في التنفس وإصابات مختلفة.

كما تم تحويل 32 شخص آخر الى مستشفى مصطفى باشا، بعضهم كان في حالة حرجة جدا ما نجم عنه وفيات على مستوى المستشفى.

أما قائمة الضحايا فتضم أطفالا قصر ويتعلق الأمر بـ”أميري ياسر 13 سنة”، شاب لم يتعرف عليه 16 سنة”.

بالإضافة إلى آغا سوفيا 23 سنة، قادري شيراز 19 سنة، بعوش عبد الرحيم 21 سنة.