تقربر ايجابي عن مجابهة كورونا ولقاءات أسبوعية للجنة للكشف عن بروتوكولات العلاج بأكثر تفاصيل

حررت اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19، تقريرا إيجابيا حول تطورات الوباء في الجزائر.

وقالت مصادر من اللجنة في حديث خصت به “النهار أون لاين”، بأن التقرير الذي أعده أعضاء اللجنة أمس الإثنين، كان ايجابيا.

وسيرفع التقرير إلى السلطات من أجل التأكيد على تسجيل تحكم في الوضع بعد انخفاص عدد الوفيات، وأشارت الى امكانية تمديد الحجر الصحي الى غاية نهاية شهر ماي الجاري.

إلى ذلك، قالت مصادر”النهار أون لاين” بأن اللجنة ستشرع بداية من السبت القادم في عقد ندوة أسبوعية للكشف وبكافة التفاصيل عن بروتوكولات العلاج وتطور الوضع الصحي في الجزائر من جراء كورونا فايروس كوفيد 19.