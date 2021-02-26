تقرير المخابرات الأمريكية: ولي العهد السعودي وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي خاشقجي

كشف تقرير المخابرات الأميركية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدمت التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور.

وجاء ذلك عقب تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم أمس الخميس.

وقال التقرير، إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي.”

قبل ان يضيف المصدر نفسه، بأن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.”

وواصل تقرير المخابرات الأمريكية:”تقديراتنا مبنية على مشاركة مباشرة لمستشار محمد بن سلمان وأعضاء من رجال الأمن الوقائي في العملية”.