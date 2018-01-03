تقنيون ومسؤولي “عدل” يتنقلون إلى موقع حادث سقوط المصعد الكهربائي بباب الزوار

تنقل ليلة اليوم الأربعاء تقنيون ومسؤولي وكالة “عدل” الى العمارة التي وقع بها حادث سقوط المصعد الكهربائي بباب الزوار، حسب مصدر رسمي للنهار.

وسقط المصعد كهربائي بحي “cub3” بباب الزوار شرق العاصمة من الطابق التاسع للعمارة 33، كان على متنه طفلين.

ولحسن الحظ يملك المصعد واقي الصدمات بالقاع، والذي منع من حصول الكارثة ليصعد المصعد للطابق الصفر.

لتقوم مصالح الحماية المدنية القريبة من مكان الحادث من انقاذ الطفلين سالمين، بعد كسر الباب.

كما تم تقديم لهما الإسعافات الأولية، وتقديم لهما طبيب نفساني ليتخطيا الصدمة والاثار النفسية الناجمة عليها.